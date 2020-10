Freihandelsgespräche Britische Regierung nimmt Verhandlungen mit EU wieder auf

Schon kurz zuvor hatte die EU bereits betont, es gebe eine Chance, den harten Bruch mit dem Königreich zum Jahresende abzuwenden. „Ich denke, ein Abkommen ist in Reichweite, wenn wir von beiden Seiten bereit sind, konstruktiv und im Geist des Kompromisses zu arbeiten“, sagte EU-Unterhändler Michel Barnier am Mittwoch in Europaparlament. Die britische Regierung reagierte „mit Interesse“ auf Barniers Rede und erklärte, man werde das Gesagte genau analysieren.