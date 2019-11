Freilassung: Brasiliens Ex-Präsident Lula aus der Haft entlassen

In seiner ersten Rede vor Anhängern vor dem Gefängnis in der Stadt Curitiba kündigte er an, weiterhin für seine Unschuld zu kämpfen und warf der „verrotteten“ Polizei, Staatsanwaltschaft und Richtern vor, daran zu arbeiten, „die Linke zu kriminalisieren“. Es wird befürchtet, dass seine Freilassung die Spannungen in dem tief gespaltenen Land verschärft. Lulas Anhänger und Gegner riefen zu Protesten am Wochenende auf.