Freiwilliger Auftritt: Informant in Geldwäsche-Skandal bei Danske Bank will vor EU-Parlament aussagen

Der Brite habe den öffentlichen Befragungen zugestimmt, weil „alle Wähler in Europa das Recht haben zu wissen, was ihre Regierungen im Kampf gegen Korruption und zum Schutz von Whistleblowern unternehmen“, schrieb sein Anwalt Stephen Kohn in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters. Die Danske Bank lehnte eine Stellungnahme am Mittwoch ab.