Es ist nicht allzu schwierig, einige einschneidende Veränderungen im Verhältnis des Westens mit China vorherzusagen. Dabei liegt es in der Hand der USA und der Europäer, diese Veränderungen so zu gestalten, dass das Auftreten der chinesischen Regierung in der Welt wieder etwas zurückhaltender und bescheidener wird und sie sich wieder an die Regeln hält. Nur wenn der Westen Stärke ausstrahlt, kann die liberale Ordnung, an die wir uns gewöhnt haben und die überall auf der Welt zu Wohlstand und Frieden beigetragen hat, bestehen bleiben. Das dürfte dann auch zum Vorteil Chinas sein.



