Passt die westliche Entwicklungspolitik noch in unsere Zeit?

• Drittens sollte die Bundesregierung ernsthaft darüber nachdenken, ihre Prioritäten in der und die Mittel für die EZ so umzustrukturieren, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit gefördert wird. Denkbar sind mehr Gelder für Exportkredite und -bürgschaften sowie ein stärkeres Engagement der Bundesregierung zur Öffnung der Märkte in Entwicklungsländern für deutsche Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand. Andere OECD-Länder sind da viel weiter. Dies hätte gleich mehrere Vorteile, denn die einseitigen Abhängigkeiten werden verringert, aus Entwicklungshelfern werden Geschäftspartner, und auch für die deutsche Wirtschaft kann etwas herausspringen. Denn es gibt keinen Grund zu glauben, Hilfe für arme Länder darf für die Helfer keine Vorteile bringen. Ganz im Gegenteil: Auch die Unterstützten werden sich besser fühlen, wenn sich die Hilfe für alle lohnt.

• Viertens muss endlich der Protektionismus gegen die Entwicklungsländer eingestellt werden. Freie Einfuhr von Rohstoffen in Verbindung mit hohen Zöllen für verarbeitete Produkte hält die Entwicklungsländer in der Armut und in der Abhängigkeit von den Geberorganisationen. Die Bundesregierung sollte den Brexit dazu nutzen, das Budget der Europäischen Union so zu verändern, dass die Förderung der Landwirtschaft stetig und vorhersehbar zurückgefahren wird. Damit wird den Ärmsten – übrigens auch bei uns – am meisten geholfen.