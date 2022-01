Denn schlimmer noch als das Virus bedrängt der offenkundige Mangel an Anstand und moralischem Kompass der Sportfunktionäre den Sport – und verringert den Genuss des sportinteressierten Publikums erheblich. In entwürdigender Weise geben sich die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) den chinesischen Gastgebern der Olympischen Winterspiele gegenüber unterwürfig. Gleiches gilt für die Leitung des Internationalen Fußballverbandes (FIFA) gegenüber der Regierung in Katar, wo im November und Dezember die Fußball-Weltmeisterschaft (WM) stattfinden wird. Ob die Sportkleidung der Athleten in Peking durch Zwangsarbeit der uigurischen Minderheit hergestellt werden, die Sportanlagen für die Olympiade ökologisch nicht nachhaltig sind oder die Stadien in Katar unter lebensgefährlichen Bedingungen für die schlecht bezahlten Bauarbeiter produziert werden, interessiert die Leitungen des IOC beziehungsweise der FIFA nicht. Man schwadroniert von unpolitischem Sport und Respekt und glaubt, das Problem damit gelöst zu haben.