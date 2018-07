Aber selbst wenn der Vorschlag des gegenseitigen totalen Zollabbaus für Automobile ernst gemeint ist und in die Tat umgesetzt werden sollte, kann man sich nicht sicher sein, dass das Thema dann erledigt ist. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass danach der Absatz von amerikanischen Autos aus Detroit in Europa dramatisch steigen würde (der Zoll richtet sich wie gesagt gegen die asiatische Konkurrenz), möglicherweise werden mehr in Amerika produzierte Autos deutscher Marken verkauft.



Auch wird sich dadurch das Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber der EU und speziell gegenüber Deutschland kaum verringern. Denn die Ursachen dieser Salden liegen vor allem in der geringen Ersparnis in den USA und den geringen Investitionen in Europa. Damit droht neuer Ärger dergestalt, dass der US-Präsident in Unkenntnis der maßgeblichen theoretischen Zusammenhänge wiederum eine Verschwörung wittern und neue Drohungen ausstoßen würde. Der Frieden wäre nur von kurzer Dauer.