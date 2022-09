Freytags-Frage: Ist China der Markt der Zukunft für deutsche Autobauer und Chemieriesen?

Sollten die Unternehmen mit ihrem Engagement in China Verluste erzeugen, ist dies grundsätzlich kein Problem – es sei denn, sie rufen anschließend nach dem Staat oder sind selber – wie der Wolfsburger Autokonzern – halbe Staatsunternehmen, deren Verluste der Steuerzahler quasi automatisch mitträgt. Es ist die Aufgabe des Wirtschaftsministers, das den Unternehmen klarzumachen. Darüber hinaus sollte er sie in Ruhe lassen. Insofern ist sein Konflikt mit den Autobauern eher eine Petitesse. Die Entscheidung über das Engagement in China geht die Politik weit weniger an als die Eigentümer. Ihnen kann man in dieser Hinsicht nur zur Vorsicht raten. China sieht – Stand heute – nicht wie der Markt der Zukunft aus.



Lesen Sie auch: China-Aktien: Tanz mit dem Drachen