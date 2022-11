Am Sonntag beginnt zweitens die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft (WM) in Qatar. Der eigentliche Skandal dabei ist weniger, dass die WM in Qatar stattfindet, sondern dass es der notorisch korrupten Führungselite der globalen Fußballorganisation FIFA immer wieder gelingt, sich in unerhörtem Ausmaß zu bereichern, während die werteorientierte westliche Politikelite leise – vornehmlich über die Menschenrechtslage in Qatar – klagend zusieht, damit es weiterhin ‚Brot und Spiele‘ für das westliche Publikum gibt. Es fiele der Schweizer Justiz vermutlich nicht schwer, die FIFA (mit Sitz der Schweiz) zu belangen. Man hat nur kein Interesse. Immerhin hat das westliche Publikum die Chance, durch energisches Ignorieren ein Signal zu setzen. Bei der WM geht es – neben dem dieses Mal eher nachrangigem Spiel – daher um die vielfach beschworenen westlichen Werte.