Einheitlichkeit und Gleichheit als Ziel. Die Menschen sollen erstens gleich sein. Diese Zielvorgabe ist insofern eng, als dass Gleichheit nicht als Chancengleichheit sondern als Ergebnisgleichheit interpretiert wird. Zweitens werden soziale Interaktionen regelmäßig in Einheitsorganisationen (Gewerkschaften, Jugendverbände etc.) organisiert. Die Folgen: Buntheit und breit gefächerte Lebensentwürfe sind mit Sozialismus nicht vereinbar. Unterscheide in Fähigkeiten und Präferenzen werden damit ignoriert; viele Menschen müssen dann so leben und arbeiten, wie sie es freiwillig nicht täten. Individuelle Freiheit und Unternehmertum haben so keine Chance.