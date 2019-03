Diese Einigung – wie auch die Verträge zwischen China und südosteuropäischen Ländern zuvor – wird in Europa mit Argwohn betrachtet. Insbesondere in Frankreich und Deutschland wünscht man sich ein einheitliches europäisches Auftreten China gegenüber. Viele sehen in Seidenstraße in Verbindung mit anderen chinesischen Aktivitäten (allen voran die Missachtung geistiger Eigentumsrechte, die aggressive Subventionierung chinesischer Unternehmen auf dem Weltmarkt, die Einkaufspolitik ebendieser Unternehmen im Westen sowie Hindernisse für europäische Direktinvestitionen in China) eine Bedrohung für Europa und andere Regionen. Diese Sorge ist zumindest bedenkenswert.