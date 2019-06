Freytags-Frage: Muss Klimapolitik die Gesellschaft spalten?

5. Wenn deutsche Produzenten erneuerbarer Energien zum Beispiel in China hergestellte Solarpanel oder in Dänemark produzierte Windräder nutzen, werden die bei der Produktion erzeugten Schadstoffe in der deutsche Umweltbilanz nicht erfasst – de facto wären wir demnach für mehr CO2-Emissionen zuständig – andererseits kann man argumentieren, dass sie in China oder Dänemark erfasst werden und deshalb unproblematisch sind. Man darf nur nicht glauben, erneuerbare Energien kämen ohne CO2-Ausstoß aus.