Freytags-Frage Nehmen deutsche Wirtschaftspolitiker und Unternehmer Afrika endlich doch noch wahr?

In den vergangenen drei Tagen fand in Washington D.C. der US-afrikanische Gipfel, der US-Africa Leaders Summit statt. Die Regierung der Vereinigten Staaten (USA) reagiert damit auf die wachsende geostrategische Bedeutung des afrikanischen Kontinents – dessen Bevölkerung stark steigt, deren Rohstoffe von zentraler Bedeutung für westliche Unternehmen sind. Und dessen Wirtschaft – zumindest die wesentlicher afrikanischer Staaten – bereits in der Vergangenheit stärker wuchs als anderswo und dies wohl auch in den nächsten Dekaden tun wird. Wenn sich marktwirtschaftlich orientierte Demokratien dort engagieren, könnte eine doppelte Dividende in dem Sinne generiert werden, dass die Afrikaner sich tiefer in die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung integrieren und die westlichen Unternehmen neue Beschaffungs- und Absatzmärkte aufbauen beziehungsweise die Zusammenarbeit intensivieren.