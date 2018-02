Passt die westliche Entwicklungspolitik noch in unsere Zeit?

Man unterscheidet Programm- und Projekthilfe. Programmhilfe besteht aus Zahlungen an die Regierungen von Entwicklungsländern, die dann die Mittel selbständig verwenden. Hier muss – gerade in Ländern mit hoher Korruption – immer befürchtet werden, dass die Mittel zweckentfremdet werden, also nicht dem vereinbarten Zweck zugeführt werden. Im Falle der Projekthilfe fördert das Geberland spezielle Projekte in Entwicklungsländern. Meist reisen dazu Entwicklungshelfer in die Entwicklungsländer, um dort Krisenhilfe anzubieten, Projekte anzustoßen, zu betreuen oder zu überwachen, Unterricht zu geben und Beratungsdienstleistungen anzubieten.