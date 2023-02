Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Olympischen Spiele wirklich noch zeitgemäß sind. Erstens darf eine demokratisch verfasste Gesellschaft eigentlich nicht bereit sein, diese Form korrupten Verhaltens zu dulden oder gar zu unterstützen. Zweitens sind Olympische Spiele regelmäßig mit Investitionsruinen verbunden; man denke an die Anlagen in Athen oder das Olympiastadion in Peking, die vom Steuerzahler der betroffenen Länder getragen werden müssen. Netto sind die Spiele für die Ausrichter bisher immer ein Verlust gewesen; auch das ist ein Grund, warum sich kaum noch eine Stadt in Demokratien für eine Bewerbung gefunden hat. Drittens rückt die ökologische Komponente ins Bild. Müssen wirklich zehntausend Sportler und ein Vielfaches an Besuchern an einen Ort kommen, in dem für 14 Tage Sport die Landschaft komplett umgepflügt und nicht-nachhaltige Anlagen, die danach keiner mehr braucht, erstellt werden?