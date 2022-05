Dieses Konzept ist zunächst sehr breit definiert und meint die Fähigkeit, selber die außen- und sicherheitspolitischen Prioritäten zu setzen und gegebenenfalls unabhängig agieren zu können. Was mit Blick auf den Außenhandel genau darunter zu verstehen ist, bleibt dabei umstritten. Sicher ist, dass es nicht so gemeint sein kann, dass die EU autark werden soll. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ging in der ersten Fassung seiner ‚Industriestrategie 2030‘ soweit zu fordern, dass die Wertschöpfungsketten in der EU rein europäisch sein sollten. Damit hätte er die europäische Wirtschaft in eine ernsthafte Krise gestürzt. Denn gerade bei den Rohstoffen ist die EU sehr stark von Importen – unter anderem aus Afrika und immer noch aus Russland – abhängig.

Diese Abhängigkeit kann man dauerhaft nicht völlig beenden, man kann sich aber dadurch weniger angreifbar machen, dass man seine Bezugsquellen und Absatzmärkte streut. An dieser Stelle ist schon mehrfach die Strategie der Diversifizierung sowohl der Bezugsquellen als auch der Absatzmärkte beworben worden. Die europäische Wirtschaft ist auch gerade dabei, nach Wegen der Umsetzung einer Diversifizierungsstrategie zu suchen. Sie muss die Abhängigkeit von einzelnen Märkten, allen voran in autokratisch regierten Ländern, verringern.