- Ein wichtiges Thema ist Bildung. Nur wenn es gelingt, die jungen Menschen (in Europa wie in Afrika) gut auszubilden, kann der hohe Wohlstand in Europa aufrechterhalten bzw. in Afrika der Wohlstand nachhaltig erhöht werden. Hier könnte eine Zusammenarbeit sehr fruchtbar sein. Man denke nur daran, dass in Europa viele leistungsfähige Universitäten in naher Zukunft um verkleinerte Kohorten an potentiellen Studierenden aus Europa konkurrieren werden, während in Afrika die Anzahl potentieller Studierender steigt. Europa hat die Universitäten, Afrika die Studierenden. Man sollte über neue Wege der Zusammenarbeit nachdenken, zum Beispiel über die Gründung von Niederlassungen europäischer Universitäten in Afrika.