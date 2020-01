Insgesamt braucht es wieder mehr Optimismus und Vertrauen in die Kreativität der Vielen, also in die Marktwirtschaft. Wir wissen, dass Planwirtschaft nicht zu besserem Umweltschutz führt. Angst und Katastrophenstimmung sind keine guten Ratgeber, da, aber nur da, hat Donald Trump Recht. Es wird Zeit, dass sich Politik und die verfasste Wirtschaft wieder auf ihre eigentlichen Aufgaben besinnen und Problemlösungen in den Blick nehmen. Nur so ergibt das Weltwirtschaftsforum überhaupt Sinn.