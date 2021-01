In einem solchen Szenario wird die zukünftige Rolle des Noch-Präsidenten kleiner werden, als manche hoffen und viele befürchten. Seine erwarteten beziehungsweise befürchteten Tiraden in sozialen Netzwerken dürften zunehmend weniger Anklang finden, zumal ihre Originalität sich in deutlichen Grenzen hält und die permanente Wiederholung der Unwahrheit irgendwann zur Ermüdung aller führt. Wenn es gut läuft, passiert dreierlei:



1. Die Aufmerksamkeit für Donald Trump selbst verringert sich, er verschwindet vom öffentlichen Radar.

2. Sein Einfluss in der republikanischen Partei nimmt drastisch ab. Dadurch sinkt auch die Gefahr, dass seine Kinder oder andere ähnlich denkende Akteure weiter an Einfluss gewinnen könnten.

3. Populisten in anderen westlichen Demokratien werden ebenfalls an Zulauf verlieren. Trump hat die strukturelle Unfähigkeit von Populisten sehr deutlich aufgezeigt: Sie können nicht mit Krisen umgehen, sie haben außer einem stetigen „Dagegen!“ keine Programmatik zu bieten, und sie bringen darüber hinaus das hässlichste Gesicht einer Gesellschaft ans Tageslicht.