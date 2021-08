Der Afrika-Gipfel in Berlin am Freitag soll vornehmlich Investitionsmöglichkeiten in den zwölf sogenannten Compact-Staaten ausloten. Das sind die afrikanischen Länder, die der Initiative Compact with Africa (CwA) angehören. Im Rahmen des CwA hat die Bundesregierung einen Entwicklungsinvestitionsfonds geschaffen, der insgesamt mit etwa einer Milliarde Euro in drei Programmen – AfricaConnect, AfricaGrow und dem Wirtschaftsnetzwerk Afrika – ausgestattet ist. Mit jeweils potenziell 400 Millionen Euro finanzieren AfricaConnect beziehungsweise AfricaGrow Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen aus Europa beziehungsweise aus Afrika mit günstigen Konditionen und nach Aussagen der Bundesregierung unbürokratisch.