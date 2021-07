Dies galt zumindest bis in den Sommer 2021. Vielleicht ändert es sich gerade. Es scheint eine Chance zu geben, dass in einigen Demokratien die Stimmung umschlagen könnte. In Deutschland regen inzwischen sogar Fußballfunktionäre an, über einen Boykott der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nachzudenken. Als in der Öffentlichkeit über Verhandlungen des Deutschen Fußballbundes (DFB) mit Unternehmen aus Katar wegen eines möglichen Sponsoren-Vertrags berichtet wurde, beschwerten sich etliche Politiker; der DFB dementierte umgehend.