Stattdessen überließen sie das Feld den Handelsministern und ihren für die digitale Ökonomie zuständigen Kollegen, einem vergleichsweise weniger wichtigen Gremium. In einem separaten Text dieses Kollegiums werden von 18 Seiten knappe vier dem Außenhandel gewidmet, der übrige Text behandelt die digitale Ökonomie in vielerlei Facetten. Immerhin erkennen die Handelsminister die Bedeutung der Welthandelsorganisation (WTO) und die Notwendigkeit einer Reform der WTO an.



Damit kann bereits zu Beginn des Gipfels abgesehen werden, dass bis zum letzten Moment um ein handelspolitisches Ergebnis gerungen werden wird, allerdings ohne Garantie auf ein konstruktives Ergebnis. Es sieht vielmehr ganz danach aus, als bleibe auch der von Japan organisierte Gipfel in diesem Bereich hinter den Möglichkeiten zurück. Der Grund liegt in der unlogischen, aber in sich schlüssigen Haltung der amerikanischen Administration zum Außenhandel, die in Abweichung zu einer knapp siebzigjährigen Doktrin der USA der Offenheit und des gegenseitigen Vorteils durch Arbeitsteilung (lokal, regional, national, international und global) im internationalen Handel zunehmend in Nullsummenspiel zu sehen scheint.