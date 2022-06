Freytags-Frage: Wer ist verantwortlich für den globalen Hunger?

Leider ist diese Wahrnehmung kein Einzelfall. Gerade in Afrika haben viele Regierungen ihre Position zur russischen Aggression sehr vage – bis hin zur Zustimmung – gehalten. Das hat auch mit der stark gewachsenen russischen Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent zu tun. Obwohl russische Truppen auch dort deutlich sichtbar massiv Menschenrechtsverletzungen begehen, sehen manche Regierungen einen Nutzen in der russischen Präsenz. Oft besteht der Nutzen in persönlichen Zuwendungen an die Nomenklatura, auch zulasten der eigenen Bevölkerung.