Die Treiber der meisten Protektionsmaßnahmen sind die großen Länder, und sie richten sich in der Regel gegen andere große Länder Das trifft aber auch und vermutlich relativ viel stärker die kleineren Länder, selbst wenn sie nicht direkt Ziel solch protektionistischer Amokläufe sind. Denn sie sind in die globalen Wertschöpfungsketten integriert und müssen nun mit dem Sinken der Handelsströme leben, was auch Arbeitsplätze bei ihnen kosten dürfte.



Damit steht sogar die regelbasierte Handelsordnung insgesamt auf dem Spiel. Dies wäre in der Tat eine dramatische Zuspitzung und erinnert in fataler Weise an die 1930er Jahre, als sich die größten Länder in der Weltwirtschaft gegeneinander abschotteten und so die Konfliktbereitschaft nicht nur in Handelsfragen schürten.



Was ist zu tun? Die EU hat sich bereits mit einigen Ländern auf bilaterale Abkommen geeinigt, so zum Beispiel mit Kanada im Rahmen des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA oder mit Norwegen. Andere Länder setzen eher auf plurilaterale Lösungen innerhalb des Rechtsrahmens der WTO. Dies will die EU wohl nicht forcieren, weil dann befürchtet wird, die USA nehmen dies zum Anlass, der WTO endgültig den Rücken zu kehren.