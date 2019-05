All dies hat sicherlich mit dem Ausmaß an Korruption zu tun, das zwar unter Zuma noch einmal dramatisch angestiegen ist, aber vorher schon deutlich war. In der Tat ist der ANC bereits in der Zeit im Exil korrumpiert worden; allein zur Finanzierung der Organisation war ein illegaler Handel mit gestohlenen Autos und Drogen notwendig. Dieses Problem hat sich im Trend eher verschärft. Die beiden Politikwissenschaftler Prince Mashele und Mzukizi Qobo sind in ihrem Buch „The Fall of the ANC: What Next?“ zu dem Schluss gelangt, dass sich eine durch und durch korrupte Partei nur sehr schwer erneuern kann.