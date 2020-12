Schließlich muss noch konstatiert werden, dass auch wirtschaftliche Beziehungen mit China immer stärker in dieses Machtstreben hineingezogen werden. Zwar machen die deutschen Unternehmen immer noch gute Exportgeschäfte mit China; es häufen sich jedoch die Klagen über Unternehmensspionage (zum Teil verübt von chinesischen Studierenden an deutschen Hochschulen in Praktika), Plagiate und den Zwang zum Technologietransfer in den chinesischen Tochterunternehmen in China. Dies alles ist Teil des Konkurrenzkampfes, den China mit den Ländern des Westens um die Technologieführerschaft eingegangen zu sein scheint. Henry Kissinger sieht hier die Gefahr des Anknüpfens an das sinozentrische Tributsystem, das bis zum frühen 20. Jahrhundert mehrere tausend Jahre chinesische Diplomatie (wenn man es so nennen mag) bestimmte.