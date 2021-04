Die Wirtschaft sollte ebenfalls offensiv bleiben und deutlich machen, dass hochqualitative Produkte sich durch menschenwürdige Arbeitsbedingungen auf der gesamten Lieferkette auszeichnen. Dies ist vielen Kunden bereits seit Längerem klar. Je stärker diese Erkenntnis in die Öffentlichkeit getragen und gegebenenfalls zum Marketing genutzt wird, desto mehr sind die Menschen bereit, gute Arbeitsbedingungen mit guter Qualität gleichzusetzen und entsprechend mehr zu bezahlen. Gleichzeitig sollten die Unternehmen sowohl bei den Vorleistungen diversifizieren als auch ihren Absatz räumlich breit streuen, sich also alternative Beschaffungs- und Absatzmärkte als China zu suchen. So werden sie unabhängig von den Launen einer autokratischen Regierung. Denn solange die Akteure in China glauben, dass die westlichen Unternehmen vom Markt in China – sowohl bei Beschaffung als auch für den Absatz – abhängig sind, werden sie ihr Verhalten garantiert nicht ändern.