In dieser Phase übernahmen die USA Verantwortung in dem Sinne, dass sie den europäischen Kriegsparteien, darunter auch Westdeutschland und den mitteleuropäischen Staaten, die aber allesamt absagten, den als Marshall-Plan bekannten Plan eines europäischen Wiederaufbauplans (European Recovery Program, ERP) vorschlugen. Ab 1948 wurden rund 13 Milliarden US-Dollar – deren Kaufkraft heute bei über 150 Milliarden US-Dollar liegt – zum Teil als Transfer und zum Teil als Kredit an die Europäer ausgezahlt. Die Bundesrepublik erhielt etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Dieses Geld war später – nach Ende des ERP 1952 – das Startkapital für die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Das heißt, die deutsche Regierung vergab das Geld als Kredite, die immer wieder zurückgezahlt wurden und so Einkommen für die KfW generierten.



Die finanziellen Zuwendungen waren aber nur ein Teil der US-amerikanischen Unterstützung. Wichtiger noch scheinen die institutionellen Anforderungen gewesen zu sein. Durch den Marshall-Plan wurden institutionelle Reformen in den europäischen Ländern gefördert – nicht zuletzt die deutsche Währungsreform am 20. Juni 1948 ist ein Beispiel dafür. Zweitens waren Frankreich und Großbritannien bereit, die Deutschen in Europa wirtschaftlich und politisch zu integrieren, was sicherlich keine Selbstverständlichkeit war. Drittens schließlich war das ERP das Signal, dass die USA sich langfristig diesseits des Atlantiks engagieren wollten.