Nun ist es relativ leicht, von hier aus eine afrikafreundliche und auf dortiges Wachstum zielende Politikvorstellung zu entwickeln. Selbst wenn diese zielführend ist, was viele Beobachter einer nach wie vor extrem protektionistischen Agrarpolitik in den meisten OECD-Ländern stark bezweifeln, müssen allerdings die Regierungen in den afrikanischen Ländern selber eine wachstumsfreundliche und armutsbekämpfende Politik unterstützen. Dies ist keineswegs überall der Fall.