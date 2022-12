Freytags-Frage: Wie steht es um die transatlantischen Beziehungen?

Beide Seiten sind daran interessiert, ihre eigene Industrie dabei zu unterstützen, ohne Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit den Wandel von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien zu meistern. Dies kann nur mithilfe von massiven Investitionen – erstens in die Erforschung der Erneuerbaren und zweitens in die Nutzung dieser Technologien – erreicht werden. Hier setzt der Konflikt ein, wenn eine Seite – in diesem Fall die USA – mit dem milliardenschweren sogenannten Inflation Reduction Act großzügige Subventionen für ihre Wirtschaft in Aussicht stellt. Die EU will reagieren, insbesondere die französische Regierung und die Europäische Kommission fordern ebenfalls ein Subventionsprogramm. Dies könnte zu einem Handelskrieg führen, an dem beide Seite kein Interesse haben. Nicht zuletzt deswegen verhandeln die Europäer gerade mit der US-Administration über Wege, auch europäische Unternehmen an dem Programm teilhaben zu lassen.