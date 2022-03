Zu nennen sind erstens die Hilfslieferungen in die Ukraine einschließlich der Bereitschaft aller Mitgliedsländer der EU, den vor dem Krieg fliehenden ukrainischen Bürgern Unterkunft und Unterstützung anzubieten. Diese Bereitschaft sorgt auch für neue, wenn auch nicht vollständige Einigkeit in der EU. Neu aus deutscher Perspektive schließlich sind die Waffenlieferungen an die ukrainische Armee, die hoffentlich so lange durchhalten kann, bis die hohen Kosten des Krieges sich in Russland bemerkbar machen und das Kalkül des Usurpators nicht mehr so klar aufgeht, weil immer mehr Menschen in Russland Zweifel bekommen.



Dazu tragen drittens die umfassenden Wirtschafts-, Kultur- und Sportsanktionen gegen das russische Regime bei. Selten hat es in der Geschichte eine so breite und alle Bereiche des internationalen Austausches betreffende Welle von Sanktionen gegeben – zumindest seit den Sanktionen gegen das südafrikanische Apartheidregime im vergangenen Jahrhundert nicht. Regierungen, Unternehmen, Universitäten, Kulturveranstalter und – wenn auch widerstrebend – Sportverbände haben die Beziehungen mit russischen Akteuren eingestellt und diese weitgehend vom Zugang zu Märkten oder irgendwelchen Veranstaltungen ausgeschlossen. Gemeinsame Forschungsprojekte ruhen, Konzerte werden abgesagt, russische Sportler von Wettbewerben ausgeschlossen.