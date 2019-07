Fridays-for-Future : Greta Thunberg spricht Klimaprotestlern in Berlin Mut zu

Berlin Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat Mitstreiter in Berlin ermutigt, weiter für den Klimaschutz zu protestieren. „Wir werden nie aufhören“, sagte die 16-Jährige am Freitag in ihrer Rede auf einer Fridays-for-Future-Kundgebung. Es gebe ihr Hoffnung, dass so viele Menschen für das Klima auf die Straße gingen. „Ich werde nie aufgeben.“