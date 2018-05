Friedengespräche: Trump will mit dem Präsidenten Südkoreas Nordkoreagipfel vorbereiten

Laut Trump stehen Ort und Termin für sein Gipfeltreffen mit Kim bereits fest. Der Termin werde bald bekanntgegeben werden, sagte Trump am Freitag. Zuvor hatte Trump von einem Termin Ende Mai oder Anfang Juni gesprochen und erklärt, er würde eine Zusammenkunft an der innerkoreanischen Grenze einem Treffen in einem Drittstaat wie Singapur oder der Mongolei vorziehen.