Friedensbewegung: Internationale NGOs gründen Info-Netzwerk gegen Rüstungsexporte

Gemeinsam gegen Waffenhandel, das haben sich mehr als 100 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) am Donnerstag in Berlin auf die Fahne geschrieben. Die Rüstungsindustrie sei längst weltweit vernetzt, erklärt Jürgen Grässlin vom Freiburger Verein Rüstungsinformationsbüro. „Wir in der Friedensbewegung müssen das auch machen.“ Dazu haben die NGOS nun ein internationales Netzwerk gegründet. „Wir werden weltweit legalen und illegalen Waffenhandel untersuchen. Wenn wir auf illegale Fälle stoßen, werden wir Strafanzeigen erstatten“, kündigt Grässlin an.