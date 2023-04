Friedensforschung Neuer Höchststand bei weltweiten Militärausgaben

24. April 2023 | Quelle: dpa

Während einer französisch-amerikanischen Militärübung im rumänischen Capu Midia steht ein französischer Soldat auf einem Kampfpanzer des Typs «Leclerc». Bild: Bild: dpa

Die weltweiten Militärausgaben haben im Jahr des russischen Einmarsches in die Ukraine einen neuen Höchststand erreicht. Sie stiegen 2022 um inflationsbereinigte 3,7 Prozent auf 2,24 Billionen Dollar (rund 2,04 Billionen Euro) an, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervorging. Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und Sorgen vor einer stärkeren Bedrohung durch Russland auch in anderen Ländern erlebte Europa den höchsten Anstieg seit mindestens 30 Jahren.