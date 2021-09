Friedensverhandlungen: Nordkorea zieht Gipfel mit Südkorea in Betracht

Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte am Dienstag in einer Ansprache vor den Vereinten Nationen einen Aufruf zur offiziellen Beendigung des Korea-Kriegs bekräftigt. Nordkorea hatte dem Vorstoß keine grundsätzliche Absage erteilt, diesen aber zunächst als voreilig bezeichnet. Es ergebe keinen Sinn, einen offiziellen Schlussstrich unter den Korea-Krieg von 1950 bis 1953 zu ziehen, solange mit zweierlei Maß gemessen werde, hatte Kim Yo Jong am Freitag erklärt.