Front National Parteitag: Steve Bannon wirbt für weltweite Ultrarechts-Bewegung

Das bewiesen auch die Wahlerfolge von Rechtspopulisten in Italien, Polen und Ungarn, betonte Trumps früherer Chefstratege. An die Mitglieder der Partei gerichtet, sagte Bannon: „Lasst euch Rassisten nennen, lasst euch Xenophoben nennen, lasst euch Nativisten nennen. Tragt es als ein Ehrenabzeichen. Denn jeden Tag werden wir stärker und sie werden schwächer.“ Er fügte hinzu: „Ihr seid Teil einer weltweiten Bewegung, die größer ist als Frankreich, größer als Italien, größer als Ungarn, größer als all das.“