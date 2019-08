Frühere Kolonie: Großbritannien fordert unabhängige Untersuchung der Proteste in Hongkong

London Der britische Außenminister Dominic Raab hat sich für eine unabhängige Untersuchung der Proteste in Hongkong ausgesprochen. Er habe dies der Regierungschefin der ehemaligen Kolonie, Carrie Lam, am Freitag in einem Telefonat vorgeschlagen, erklärte sein Büro. Raab habe zudem zwar die Gewalt auf beiden Seiten verurteilt, jedoch auch auf das Recht auf friedliche Proteste hingewiesen.