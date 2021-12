Früherer US-Senator Einstiger republikanischer US-Präsidentschaftskandidat Bob Dole ist tot

Dole diente im Zweiten Weltkrieg im US-Militär und wurde in Italien verwundet. Später studierte er Jura, wurde Staatsanwalt und ging schon 1960 als Abgeordneter in die Politik. Acht Jahre später wurde er für seinen Heimat-Bundesstaat Kansas erstmals in den US-Senat gewählt. In seinen drei Jahrzehnten im US-Senat war er viele Jahre Fraktionsvorsitzender der Republikaner.