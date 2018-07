Früheres Playboy-Model Neuer Ärger für Trump wegen Mitschnitts zu Schweigegeld

McDougal schilderte dem Magazin „New Yorker“ im Februar, sie habe 2006 eine Sex-Affäre mit dem damaligen Reality-TV-Star Trump gehabt. Das Skandalblatt „National Enquirer“ habe für diese Geschichte 150 000 US-Dollar gezahlt, sie aber dann nie veröffentlicht. McDougal sagte, sie fühle sich ihrer Rechte beraubt und sei unsicher, was sie überhaupt sagen dürfe, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Trump und McDougal sollen sich 2006 auf dem Anwesen des „Playboy“-Gründers Hugh Hefner in Los Angeles getroffen haben, wo Trump eine Folge seiner TV-Show „The Apprentice“ drehte. Donald und Melania Trump hatten im Jahr zuvor geheiratet. m November 2016 berichtete das „Wall Street Journal“ von der Zahlung der American Media Inc. (AMI) an McDougal - der Verlagsgruppe gehört der „Enquirer“. AMI-Chef David Pecker ist ein guter Bekannter Trumps. Ein Sprecher des Weißen Hauses dementierte eine Affäre Trumps mit McDougal. Der Bericht sei „Fake News“.