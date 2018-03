Fünf Konfliktherde: Darüber streiten Deutschland und die Türkei

Derzeit sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch sechs Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei im Gefängnis, darunter der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel. Er sitzt wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Eine Anklage liegt nicht vor. Die Bundesregierung fordert die Freilassung dieser Gefangenen. Die Regierung in Ankara verweist regelmäßig auf die Justiz, an deren Unabhängigkeit Experten aber erhebliche Zweifel äußern. Dennoch kommt nach Einschätzung sowohl der deutschen als auch der türkischen Regierung Bewegung in den Fall.