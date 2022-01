„Für viele Haushalte steht unterm Strich ein Verlust“ Bidens 7-Prozent-Problem

Ganz unvorbereitet traf der Schock die US-Öffentlichkeit nicht. Dass die Inflation in den Vereinigten Staaten im Dezember im Jahresvergleich auf den höchsten Stand seit 1982 steigen würde, hatte sich abgezeichnet. Schließlich war die Teuerungsrate bereits in den vergangenen Monaten immer weiter nach oben geklettert. Angesichts zunehmend leerer Regale in amerikanischen Supermärkten und immer noch außergewöhnlich hohen Kosten für Alltagsprodukte wie Benzin hatte kaum jemand mit einer Entspannung an der Inflationsfront gerechnet.