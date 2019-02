 Fusion: Juncker: Bei Wettbewerbsentscheidungen keine Sonderbehandlung

BrüsselEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Vorzugsbehandlungen bei Wettbewerbsentscheidungen ausgeschlossen. „Wir wollen europäische Firmen, die auf dem Weltmarkt bestehen können“, sagte Juncker am Dienstag in Brüssel. Aber die Kommission werde niemals aus politischen Gründen Vorzüge gewähren. In rund 30 Jahren blockten die europäischen Wettbewerbshüter weniger als 30 Fusionen, mehr als 6000 ließen sie zu, wie Juncker weiter sagte.