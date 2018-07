Fusionskontrolle: EU-Kommission prüft Übernahme von Kupferverarbeiter MKM

Die vertiefte Prüfung werde nun bis zum 20. November 2018 dauern. Die Verlängerung sage nichts über die finale Entscheidung der Brüsseler Behörde aus. Die beiden Firmen machten die Transaktion in Juni publik. MKM sitzt in Hettstedt in Sachsen-Anhalt und beschäftigt 1100 Mitarbeiter. Wettbewerber KME aus Osnabrück stellt mit 3900 Angestellten Erzeugnisse aus Kupfer und Kupferlegierungen her.