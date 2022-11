Fußball-WM 2022 Kein Bier für Fußballfans: Katar will nur alkoholfreie Getränke ausschenken

Es ist eine abrupte Kehrtwende: Zwei Tage vor dem Start der Fußballweltmeisterschaft entscheiden die Behörden in Katar, nur alkoholfreie Getränke an die Fans zu verkaufen. Nur in den Luxus-Suiten würde Fifa-Funktionären und „anderen wohlhabende Gästen“ Bier weiterhin ausgeschenkt. Das berichtet die „New York Times“ am Freitag. Auch die britische Zeitung „The Times“ berichtete über die Wende beim Thema Alkohol. Demnach soll die Entscheidung am Freitag noch offiziell verkündet werden.