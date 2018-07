In Argentinien gibt es große Vorbehalte gegen den IWF-Kredit, da der Währungsfonds vor allem mit den harten Sparmaßnahmen und sozialen Verwerfungen in den 2000er Jahren in Verbindung gebracht wird. „Das Abkommen mit dem IWF bedeutet, dass wir der Diktatur des Marktes ausgeliefert werden“, sagte Adolfo Aguirre von der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (ATE). Bei dem G20-Treffen wollten die Finanzminister zudem über die Regulierung von Kryptowährungen beraten. Solche digitalen Währungen wie etwa der Bitcoin könnten für Geldwäsche oder Terrorismus-Finanzierung missbraucht werden, hieß es zuletzt in einer Analyse des IWF. „Ich bin optimistisch, dass wir dabei Fortschritte erzielen“, sagte Scholz.