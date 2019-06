G20-Finanzministertreffen Mindeststeuer für Firmen soll 2020 kommen

Insbesondere die weltweit aktiven Onlinekonzerne sind in die Kritik geraten, weil sie Gewinne geschickt in Niedrigsteuergebiete verlegen und so ihre Last massiv schmälern. Die Digitalisierung fördere Steuerdumping, sagte Scholz. „Deshalb ist es jetzt richtig, das zu ändern.“ Dazu soll nun zum einen die Idee einer Mindeststeuer für Unternehmen vorangetrieben werden. Zum anderen soll auch geklärt werden, welche Länder künftig die Steuern auf Gewinne von Internetfirmen erheben dürfen. Denn diese bieten Dienstleistungen oft gratis an und verdienen dann an anderer Stelle mit den Daten der Nutzer. Außerdem machen sie hohe Gewinne in bevölkerungsreichen Ländern wie China und Indien, versteuern die Profite dann aber in Steueroasen.