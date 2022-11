G20-Gipfel Ein freundlicher Händedruck – aber nicht viel mehr

Dass sich Biden und Xi nun zumindest erstmals gemeinsam an einen Tisch gesetzt haben, dürfte zwar dabei helfen, dass sich die Lage nicht noch weiter verschärft. Doch eine rasche Besserung in den Beziehungen ist ebenfalls nicht zu erwarten. Die klare Linie gegen Peking ist eines der wenigen Themen, bei dem sich Demokraten und Republikaner in den USA einig sind. China weiß das und hat seinen Kurs ebenfalls längst festgelegt: Es wird alles daran setzen, seine wirtschaftlichen Autarkiebestrebungen so schnell es geht voranzutreiben. Da hilft auch ein Handschlag nichts.



