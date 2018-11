G20-Gipfel Putin kritisiert „bösartige“ Wirtschaftssanktionen

Zugleich verlief der Auftakt des G20-Gipfels aber im Zeichen der Kooperation: So rief Argentiniens Präsident Mauricio Macri die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer eindringlich zu einer engen Zusammenarbeit auf. „Globale Herausforderungen erfordern globale Lösungen“, sagte der Staatschef am Freitag in Buenos Aires. „Der Schlüssel ist Dialog, Dialog, Dialog.“