G20-Gipfel: Verhandlungen über EU-Spitzenposten kommen offenbar voran

Die Beratungen im großen Kreis der Staats- und Regierungschefs zu diesem Thema waren beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche ergebnislos zu Ende gegangen. Nun gibt es am Sonntag ein weiteres 28er-Treffen in Brüssel. Spekulationen, dass es bereits vorher in Japan Klarheit geben könnte, erteilte Tusk eine Absage. „Erwarten sie keinen weißen Rauch hier in Osaka“, sagte der EU-Ratspräsident.